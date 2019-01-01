Эрдоган назвал поставки С-400 важней сделкой для Турции
Президент Турции Реджеп Тейип Эрдоган заявил, что покупка у России современных зенитно-ракетных комплексов С-400 «Триумф» стала самой важной для страны сделкой. По его словам, Турция не собирается использовать российские ЗРК в военных действиях. Эрдоган отметил, что С-400 будут задействованы для обеспечения безопасности границ государства, сообщает Ura.ru.
Президент Турции также отметил, что сейчас уже около100 военных государства направлены в Россию, чтобы научиться эксплуатировать новые средства ПВО. Однако, он отметил, что этого количества все равно недостаточно. Поэтому на данный момент прорабатывается вопрос об увеличении числа операторов ЗРК. При этом в Турции не отказываются от покупки американских комплексов, а говорят о возможности дозакупки ЗРК Patriot у США, уточняет RT.
Ранее арабист Марианна Беленькая в эфире НСН пояснила, почему США не допустит выхода Турции из НАТО даже после приобретения российского ЗРК С-400, покупке которого Вашингтон противился и угрожал Анкаре отменой поставок своих самолетов F-35. Главным аргументов в этом споре США называют несовместимость приобретения Анкарой С-400 и стандарты НАТО.
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