Эрдоган назвал поставки С-400 важней сделкой для Турции

Президент Турции также отметил, что сейчас уже около100 военных государства направлены в Россию, чтобы научиться эксплуатировать новые средства ПВО. Однако, он отметил, что этого количества все равно недостаточно. Поэтому на данный момент прорабатывается вопрос об увеличении числа операторов ЗРК. При этом в Турции не отказываются от покупки американских комплексов, а говорят о возможности дозакупки ЗРК Patriot у США, уточняет RT.

Ранее арабист Марианна Беленькая в эфире НСН пояснила, почему США не допустит выхода Турции из НАТО даже после приобретения российского ЗРК С-400, покупке которого Вашингтон противился и угрожал Анкаре отменой поставок своих самолетов F-35. Главным аргументов в этом споре США называют несовместимость приобретения Анкарой С-400 и стандарты НАТО.

