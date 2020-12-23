Восстановлено паромное сообщение между Великобританией и Францией

Между Францией и Великобританией восстановлено паромное сообщение. Первые паромы прибыли в ночь на среду из британского Дувра во французский порт Кале. Они перевезли грузовые фуры, а также туристов и другие граждан Франции и стран ЕС, которые двое суток не имели возможности покинуть страну. Об этом сообщила радиостанция France Info.

Ла-Манш был закрыт в воскресенье из-за обнаруженного в Великобритании нового штамма коронавируса, еще более заразного, чем первоначальный.