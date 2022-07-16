Байден допустил оговорку в выступлении об американских солдатах на Ближнем Востоке

Президент США, оговорившись, заявил, что чтит эгоизм американских солдат на Ближнем Востоке. Инцидент произошел во время выступления на саммите в Саудовской Аравии.

Американский телеведущий: Байден допустил абсурдную оговорку

«Мы всегда чтим эгоизм американских солдат на Ближнем Востоке», — произнес Байден.

Глава Белого дома спутал понятия selfishness («эгоизм») и selflessness («самоотверженность»), отмечает RT.

Президент США Джо Байден в ходе своего выступления прочел технические подсказки вместе с основным текстом. Об этом сообщает ТАСС.

Подписывайтесь на НСН: Я.Новости | Я.Дзен | Google News | Flipboard | Telegram

ФОТО: РИА Новости
ТЕГИ:ПолитикаБлижний ВостокВоенныеДжо Байден
Получайте свежие материалы на почту

Мы будем регулярно отправлять вам актуальные эксклюзивы и новости! Отписка доступна в письме

Горячие новости

Все новости

партнеры