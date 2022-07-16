Байден допустил оговорку в выступлении об американских солдатах на Ближнем Востоке
Президент США, оговорившись, заявил, что чтит эгоизм американских солдат на Ближнем Востоке. Инцидент произошел во время выступления на саммите в Саудовской Аравии.
«Мы всегда чтим эгоизм американских солдат на Ближнем Востоке», — произнес Байден.
Глава Белого дома спутал понятия selfishness («эгоизм») и selflessness («самоотверженность»), отмечает RT.
Президент США Джо Байден в ходе своего выступления прочел технические подсказки вместе с основным текстом. Об этом сообщает ТАСС.
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