Вопреки призыву парламента президент Абхазии отказался сложить полномочия

Ранее парламент Абхазии согласовал постановление, в котором президенту предлагается добровольно отказаться от должности в целях сохранения мирной ситуации в стране. Как сообщает агентство, "за" высказалось 19 депутатов из 24.

В администрации президента Абхазии демонстрации в Сухуме уже определили как попытку государственного переворота.