Вопреки призыву парламента президент Абхазии отказался сложить полномочия

9 января 202022:59

Президент Абхазии Рауль Хаджимба заявил, что останется на своем посту и продолжит выполнять свои обязанности, которые предписаны Конституцией, несмотря на требования оппозиции и призыв парламента добровольно уйти с поста. Об этом сообщает Интерфакс.

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Ранее парламент Абхазии согласовал постановление, в котором президенту предлагается добровольно отказаться от должности в целях сохранения мирной ситуации в стране. Как сообщает агентство, "за" высказалось 19 депутатов из 24.

В администрации президента Абхазии демонстрации в Сухуме уже определили как попытку государственного переворота.

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