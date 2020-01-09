Власти Абхазии заявили о попытке госпереворота

9 января 202016:22

Администрация президента Абхазии рассматривает происходящие в Сухуме события как попытку госпереворота. Об этом сообщает «Интерфакс». Источник отмечает, что власти делает всё возможное для того, чтобы удержать ситуацию в республике в конституционном русле.

Протестующие ворвались в здание администрации президента Абхазии

Ранее стало известно, что протестующие ворвались в здание администрации абхазского президента. В ходе штурма были выбиты несколько окон и дверь. Сообщалось, что одним из инициаторов митинга стал Ахра Авидзба, который требовал отставки главы МВД Гарри Аршбы.

При этом ТАСС, ссылаясь на Ахру Авидзбу, сообщает, что акция связана с делом о перестрелке, в результате которой в ноябре прошлого года погибли три человека, один из арестованных якобы оказался сотрудником администрации.

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ФОТО: РИА Новости / Томас Тхайцук
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