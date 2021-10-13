Volkswagen создаст беспилотный автомобиль скорой помощи

Volkswagen выпустит беспилотную машину скорой помощи. Немецкий концерн обнародовал концепцию на выставке в Германии, посвящённой развитию транспортных систем будущего.

В авто нет органов управления. В салоне установлено два кресла и специальное медицинское оборудование. Подробности не сообщаются. Такие автомобили могут появиться после 2025 года.

При сдаче экзамена на права предложено использовать беспилотные автомобили

Ранее стало известно, что запуск беспилотных автомобилей на дорогах России позволит снизить число погибших в авариях на 8% к 2030 году. Об этом сообщил заместитель министра транспорта РФ Кирилл Богданов в беседе с РИА Новости.


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ФОТО: РИА Новости/Алексей Сухоруков
ТЕГИ:Скорая Помощь
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