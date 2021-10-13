Volkswagen создаст беспилотный автомобиль скорой помощи
Volkswagen выпустит беспилотную машину скорой помощи. Немецкий концерн обнародовал концепцию на выставке в Германии, посвящённой развитию транспортных систем будущего.
В авто нет органов управления. В салоне установлено два кресла и специальное медицинское оборудование. Подробности не сообщаются. Такие автомобили могут появиться после 2025 года.
Ранее стало известно, что запуск беспилотных автомобилей на дорогах России позволит снизить число погибших в авариях на 8% к 2030 году. Об этом сообщил заместитель министра транспорта РФ Кирилл Богданов в беседе с РИА Новости.
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