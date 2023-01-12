«Не время останавливаться». Песков оценил взятие Соледара

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что была «проделана гигантская работа» по взятию Соледара, сообщает РИА Новости.

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По его словам, «абсолютно самоотверженные, героические действия» совершаются не только в Соледаре, а «на многих направлениях».

«Впереди ещё много работы... Это не время останавливаться, не время потирать руки и так далее, главная работа ещё впереди», - отметил представитель Кремля, добавив, что «наступательные действия будут продолжаться».

Ранее основатель ЧВК «Вагнер» Евгений Пригожин заявил, мирные граждане из Соледара выведены, а украинские подразделения, не пожелавшие сдаться в плен, уничтожены, сообщает RT.

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ФОТО: РИА Новости / Сергей Гунеев
ТЕГИ:УкраинаВооруженные Силы РФСпецоперацияДмитрий Песков
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