«Не время останавливаться». Песков оценил взятие Соледара

По его словам, «абсолютно самоотверженные, героические действия» совершаются не только в Соледаре, а «на многих направлениях».

«Впереди ещё много работы... Это не время останавливаться, не время потирать руки и так далее, главная работа ещё впереди», - отметил представитель Кремля, добавив, что «наступательные действия будут продолжаться».

Ранее основатель ЧВК «Вагнер» Евгений Пригожин заявил, мирные граждане из Соледара выведены, а украинские подразделения, не пожелавшие сдаться в плен, уничтожены, сообщает RT.