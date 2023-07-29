В Австралии четыре человека пропали при крушении военного вертолета

«Четыре члена экипажа ... пропали без вести после того, как вчера поздно вечером вертолет упал в океан у побережья Квинсленда, недалеко от острова Гамильтон», — отмечается в сообщении.

Воздушное судно потерпело крушение в пятницу около 22:30 (15:30 мск). По словам министра обороны Австралии Ричарда Марлеса, вертолет выполнял тренировочную миссию. Проведение учений приостановили, ведется поисково-спасательная операция.

