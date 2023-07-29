В Австралии четыре человека пропали при крушении военного вертолета
Вертолет армии Австралии пропал без вести во время совместных учений американских и австралийских военнослужащих Talisman Sabre на северо-востоке континента, четверо военных пропали без вести. Об этом сообщает телеканал ABC.
«Четыре члена экипажа ... пропали без вести после того, как вчера поздно вечером вертолет упал в океан у побережья Квинсленда, недалеко от острова Гамильтон», — отмечается в сообщении.
Воздушное судно потерпело крушение в пятницу около 22:30 (15:30 мск). По словам министра обороны Австралии Ричарда Марлеса, вертолет выполнял тренировочную миссию. Проведение учений приостановили, ведется поисково-спасательная операция.
Горячие новости
Заразились
22,9 млн+2 379 / сут.
Умерли
399 тыс.+26 / сут.
Выздоровели
22,3 млн+2 902 / сут.
- В Австралии четыре человека пропали при крушении военного вертолета
- Вильфанд заявил о грядущем спаде жары в Турции и Греции
- РИА Новости: Эксперты выявили низкую подвижность трофейной техники НАТО
- Байден пошутил, что занимается политикой уже 600 лет
- Крымский мост временно перекрыли второй раз за ночь
- В Германии мужчина ворвался в два дома и застрелил трех человек
- Совбез ООН осудил попытку смены власти в Нигере и призвал освободить президента
- Байден поручил выделить Тайваню военную помощь на $345 млн
- На Крымском мосту возобновили движение автомобилей
- Локальный режим ЧС ввели на месте падения обломков ракеты в Таганроге
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru