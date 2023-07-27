Russia Discovery: Крушение вертолета на Алтае скажется на туристическом трафике

Генеральный директор Russia Discovery Вадим Мамонтов в пресс-центре НСН заявил, что падение вертолета с туристами на Алтае негативно скажется на турпотоке в этот регион.

«Алтай и Камчатка»: Travel-блогер назвала топ направлений среди российских туристов

«Село Тюнгур для Алтая - очень важная точка, оттуда осуществляется достаточно много экскурсий к горе Белуха и, безусловно, многие туристы на вертолете добираются из Горно-Алтайска до Тюнгура, потому что это в разы сокращает время транспортной логистики. Вероятнее всего, это происшествий отразится на туристическом спросе. Как правило, после таких летных происшествий транспортная прокуратура прекращает возможность компании осуществлять пассажирские перевозки», - сказал собеседник НСН.

Он подчеркнул, что порядка 25% российских туристов выбирают Алтай для путешествия.

Накануне стало известно, что в районе села Тюнгур республики Алтай при крушении вертолета погибли четыре человека, а еще семеро получили различные повреждения, напоминает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

Подписывайтесь на НСН: Новости | Дзен | VK | Telegram

ФОТО: соцсети
ТЕГИ:КрушениеВнутренний ТуризмТуристыАлтай

Горячие новости

Все новости

партнеры