Russia Discovery: Крушение вертолета на Алтае скажется на туристическом трафике
Генеральный директор Russia Discovery Вадим Мамонтов в пресс-центре НСН заявил, что падение вертолета с туристами на Алтае негативно скажется на турпотоке в этот регион.
«Село Тюнгур для Алтая - очень важная точка, оттуда осуществляется достаточно много экскурсий к горе Белуха и, безусловно, многие туристы на вертолете добираются из Горно-Алтайска до Тюнгура, потому что это в разы сокращает время транспортной логистики. Вероятнее всего, это происшествий отразится на туристическом спросе. Как правило, после таких летных происшествий транспортная прокуратура прекращает возможность компании осуществлять пассажирские перевозки», - сказал собеседник НСН.
Он подчеркнул, что порядка 25% российских туристов выбирают Алтай для путешествия.
Накануне стало известно, что в районе села Тюнгур республики Алтай при крушении вертолета погибли четыре человека, а еще семеро получили различные повреждения, напоминает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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