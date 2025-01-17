Военный из США рассказал о базе с технологиями инопланетян

Он их увидел в 2014 году. По словам Андерсона, первым объектом была металлическая сфера размером с баскетбольный мяч, которая находилась над подиумом, над которым она левитировала. Металл, из которого была сделана сфера, «выглядел неестественно». Рядом лежал «браслет», который излучал голографические тексты, напоминающие иероглифы. Военный отметил, что «чувствовал беспокойство, дискомфорт, зловещую тревогу».

Отмечается, что инструкторы, которые привели Андерсона и его коллегу в это место, пояснили, что объекты были извлечены из «корабля, который потерпел крушение».

Ранее контр-адмирал ВМС США в отставке заявил, что верит в инопланетян, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

