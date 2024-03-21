Контр-адмирал ВМС США в отставке заявил, что верит в инопланетян

Контр-адмирал ВМС Соединенных Штатов в отставке Тим Галлодет заявил, что сделанная американскими военными в 2015 году видеозапись под названием GoFast убедила его в существовании инопланетной жизни, сообщает ТАСС.

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На ней якобы зафиксирован неопознанный летающий объект. Запись убедила его в существовании инопланетной жизни. «Я увидел видео еще до того, как оно было опубликовано. Я получил его по секретному каналу и лишний раз убедился, что мы не одни», — сказал Галлодет.

Он считает, что американское Министерство обороны хочет, чтобы информация об НЛО оставалась засекреченной и что «за кулисами» в настоящее время ведется работа над тем, чтобы «способствовать раскрытию» этой информации.

Ранее Галлодет подтвердил заявления экс-агент ЦРУ Дэвида Груша о том, что американские власти скрывают информацию об инопланетянах, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

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ФОТО: Фото с сайта politros.com
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