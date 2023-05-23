Военный эксперт назвал срок обучения пилотов ВСУ управлению истребителями F-16

По его словам, имеются существенные различия в пилотировании самолетов производства СССР и F-16. За короткий срок пилотов можно научить лишь взлету, посадке и полету в группе, считает Леонков. Военный эксперт добавил, что летчики тренируются на таких самолетах по пять лет.

Он также отметил дефицит кадров на Украине. До начала спецоперации ВСУ располагали лишь приблизительно 120 боевыми пилотами, многие из которых уже погибли в боях.

Ранее сообщалось, что Нидерланды могут стать первым государством, которое передаст на Украину истребители F-16. Об этом пишет Telegram-канал «Радиоточка НСН».

