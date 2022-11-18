Военные учения впервые за 33 года пройдут в Швейцарии

Крупные военные манёвры PILUM 22 с участием 5 тысяч военных вскоре начнутся в Швейцарии, сообщает РИА Новости. Как заявили в правительстве страны, это первая тренировка такого масштаба за последние 33 года.

Учения пройдут с 22 по 29 ноября в кантонах Берн, Золотурн, Аргау, Люцерн и Цюрих.

Швейцария не будет поставлять Украине снаряды для систем ПВО

«Они будут включать оценку способности защищать страну и ее жителей в условиях вооруженного конфликта, в том числе на суше», - говорится в сообщении правительства конфедерации.

Как отмечается, в манёврах задействуют четыре механизированных батальона, батальон тылового обеспечения и горно-пехотной роты.

Ранее президент Швейцарии заявил, что страна не будет поставлять оружие на Украину, сообщил Telegram-канал «Радиоточка НСН».

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ФОТО: РИА Новости / Сергей Степанов
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