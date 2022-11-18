Военные учения впервые за 33 года пройдут в Швейцарии

Крупные военные манёвры PILUM 22 с участием 5 тысяч военных вскоре начнутся в Швейцарии, сообщает РИА Новости. Как заявили в правительстве страны, это первая тренировка такого масштаба за последние 33 года.

Учения пройдут с 22 по 29 ноября в кантонах Берн, Золотурн, Аргау, Люцерн и Цюрих.