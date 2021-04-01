Военные США прокомментировали заявления Украины о российских войсках у границ

По его словам, Вашингтон обсуждает этот вопрос с союзниками по НАТО. «Мы осведомлены о сообщениях, поступающих от украинских военных, касательно перемещений военнослужащих РФ возле границ Украины», — сказал представитель Пентагона.

Депутат Верховной Рады Украины Анна Колесник, представляющая партию президента Владимира Зеленского «Слуга народа», раскрыла желание покинуть Украину из-за угрозы большой войны, сообщает портал «Страна.ua».

Переписку депутата во время заседания парламента сфотографировал корреспондент издания «Буквы». Во время выступления главнокомандующего Вооруженных сил Украины (ВСУ) Руслана Хомчака находящаяся в сессионном зале Колесник написала абоненту по имени Стас сообщение со словами: «Мы слушаем Хомчака. Надо валить из этой страны».

Отметим, что в этот момент Хомчак рассказывал о стягивании российский войск к российско-украинской границе в Брянской и Воронежской областях РФ и в Крыму.

