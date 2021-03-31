СМИ: Власти США заявили о наращивании российских войск на границе с Украиной
Европейское командование Вооруженных сил США повысило уровень наблюдения с «вероятного кризиса» до «потенциально неминуемого кризиса», сообщает The New York Times со ссылкой на американских чиновников.
По данным издания, такое решение было принято после того, как власти США заявили о четырёх тысячах российских военных, которые направляются в сторону Украины. Кроме того, в NYT сообщили, что европейские наблюдатели заметили у ополченцев новое вооружение.
Ранее главнокомандующий Вооружёнными силами Украины Руслан Хомчак заявил о намерении усилить военную группировку на территории подконтрольной части Донецкой и Луганской областей, а также «на крымском направлении», сообщает RT. По его словам, это необходимо для «прекращения провокационных действий и реагирования на угрозы».
Подписывайтесь на НСН: Яндекс Новости | Яндекс Дзен | Google News
Горячие новости
Заразились
4,5 млн+8 275 / сут.
Умерли
98 850+408 / сут.
Выздоровели
4,2 млн+10 176 / сут.
- Матвиенко раскритиковала песню Манижи для «Евровидения»
- Синоптик посоветовал автомобилистам пока не «переобуваться»
- В доме стрелка из Мытищ найден целый арсенал оружия
- СМИ: Власти США заявили о наращивании российских войск на границе с Украиной
- Стала известна стоимость вакцинации домашних животных от COVID-19
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru