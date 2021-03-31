СМИ: Власти США заявили о наращивании российских войск на границе с Украиной

Европейское командование Вооруженных сил США повысило уровень наблюдения с «вероятного кризиса» до «потенциально неминуемого кризиса», сообщает The New York Times со ссылкой на американских чиновников.

По данным издания, такое решение было принято после того, как власти США заявили о четырёх тысячах российских военных, которые направляются в сторону Украины. Кроме того, в NYT сообщили, что европейские наблюдатели заметили у ополченцев новое вооружение.

Ранее главнокомандующий Вооружёнными силами Украины Руслан Хомчак заявил о намерении усилить военную группировку на территории подконтрольной части Донецкой и Луганской областей, а также «на крымском направлении», сообщает RT. По его словам, это необходимо для «прекращения провокационных действий и реагирования на угрозы».