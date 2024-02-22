Хуситы заявили об ударе по американскому эсминцу в Красном море

Йеменское мятежное движение «Ансар Алла» (хуситы) сообщило, что нанесло удар по американскому эсминцу в Красном море, пишет ТАСС.

Объем перевозок по Суэцкому каналу упал на 55% из-за атак хуситов

Об атаке рассказал представитель движения Яхья Сариа. По его словам, для удара использовались беспилотные летательные аппараты.

Он уточнил, что дроны достигли цели. Более подробной информации Сариа не предоставил.

В понедельник хуситы нанесли ракетные удары по двум кораблям под флагом США в Аденском заливе. Сариа заявил о поражении обеих целей, передает «Радиоточка НСН».

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Фото: Соцсети/USNavyEurope
ТЕГИ:ЙеменАмериканский ЭсминецСША

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