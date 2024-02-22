Хуситы заявили об ударе по американскому эсминцу в Красном море
22 февраля 202421:45
Йеменское мятежное движение «Ансар Алла» (хуситы) сообщило, что нанесло удар по американскому эсминцу в Красном море, пишет ТАСС.
Об атаке рассказал представитель движения Яхья Сариа. По его словам, для удара использовались беспилотные летательные аппараты.
Он уточнил, что дроны достигли цели. Более подробной информации Сариа не предоставил.
В понедельник хуситы нанесли ракетные удары по двум кораблям под флагом США в Аденском заливе. Сариа заявил о поражении обеих целей, передает «Радиоточка НСН».
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Источники данных:
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru