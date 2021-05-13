Военные Израиля застрелили палестинца
Израильские военные застрелили палестинца, сообщает агентство WAFA со ссылкой на заявление главы Минздрава Палестины.
Инцидент произошел к югу от города Наблус на Западном берегу. Палестинец скончался после того, как израильские военные открыли по нему огонь. По данным пресс-службы израильской армии, военные предотвратили атаку на армейский КПП южнее Наблуса на Западном берегу реки Иордан, в результате чего двое военнослужащих получили ранения.
Ранее военное крыло движения ХАМАС «Бригады аль-Кассам» сообщило, что по Тель-Авиву нанесен ракетный удар, что стало ответом на продолжающиеся бомбардировки сектора Газа.
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