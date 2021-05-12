Президент Палестины обвинил Израиль в этнических чистках
Власти Израиля проводят этнические чистки в Иерусалиме, заявил президент Палестины Махмуд Аббас. Об этом сообщает телеканал Al Jazeera.
По словам Аббаса, Израиль совершает военные преступления и проводит «этнические чистки, направленные против присутствия палестинцев в Иерусалиме».
«Иерусалим — навеки столица Государства Палестина, альтернативы которой мы не приемлем», — добавил палестинский лидер.
Палестино-израильский конфликт резко обострился 10 мая. После беспорядков у мечети Аль-Акса в Восточном Иерусалиме Израиль и палестинские радикалы начали обмениваться ракетными ударами. По последним данным, в результате обстрелов погибли пять, были ранены более 200 израильтян. Число погибших в ходе авиаударов палестинцев составляет 65, еще 365 человек пострадали.
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