В ХАМАС заявили о нанесении ракетного удара по Тель-Авиву
Военное крыло движения ХАМАС «Бригады аль-Кассам» сообщило, что по Тель-Авиву нанесен ракетный удар, что стало ответом на продолжающиеся бомбардировки сектора Газа, сообщает РИА Новости со ссылкой на заявление военного крыла.
Ранее 12 мая в «Бригады аль-Кассам» сообщили о запуске 130 ракет по израильским городам.
С вечера понедельника с территории сектора Газа по Израилю было выпущено более 1050 ракет и минометных снарядов, сообщил СМИ представитель Армии обороны Израиля Хидаи Зильберман. По его словам, 200 снарядов не достигли границы и упали внутри сектора Газа.
Ранее старший преподаватель Школы востоковедения НИУ ВШЭ, политолог Андрей Чупрыгин в беседе с Telegram-каналом «Радиоточка НСН» высказал мнение, что в эскалации конфликта в регионе может быть заинтересован ХАМАС.
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