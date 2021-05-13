В ХАМАС заявили о нанесении ракетного удара по Тель-Авиву

Ранее 12 мая в «Бригады аль-Кассам» сообщили о запуске 130 ракет по израильским городам.

С вечера понедельника с территории сектора Газа по Израилю было выпущено более 1050 ракет и минометных снарядов, сообщил СМИ представитель Армии обороны Израиля Хидаи Зильберман. По его словам, 200 снарядов не достигли границы и упали внутри сектора Газа.

Ранее старший преподаватель Школы востоковедения НИУ ВШЭ, политолог Андрей Чупрыгин в беседе с Telegram-каналом «Радиоточка НСН» высказал мнение, что в эскалации конфликта в регионе может быть заинтересован ХАМАС.

