Военные Габона заявили о закрытии границ страны
30 августа 202309:10
Военные Габона закрыли границы республики. Об этом сообщает Agence France-Presse.
«Границы Габона "закрыты до дальнейшего уведомления"», — отмечает агентство.
Ранее военные республики заявили о роспуске всех институтов власти и отмене итогов президентских и парламентских выборов, на которых был переизбран на третий срок действующий лидер Габона Али бен Бонго Ондимба. Мятежники не согласились с итогами голосования и заявили о планах «покончить с режимом», отмечает Ura.ru.
Как сообщали СМИ, в Либревиле — столице республики — была слышна стрельба.
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Источники данных:
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru