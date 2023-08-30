Военные Габона заявили о закрытии границ страны

Военные Габона закрыли границы республики. Об этом сообщает Agence France-Presse.

«Покончим с режимом»: Военные Габона отказались признать переизбрание президента Ондимбы

«Границы Габона "закрыты до дальнейшего уведомления"», — отмечает агентство.

Ранее военные республики заявили о роспуске всех институтов власти и отмене итогов президентских и парламентских выборов, на которых был переизбран на третий срок действующий лидер Габона Али бен Бонго Ондимба. Мятежники не согласились с итогами голосования и заявили о планах «покончить с режимом», отмечает Ura.ru.

Как сообщали СМИ, в Либревиле — столице республики — была слышна стрельба.

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ФОТО: скриншот с телетрансляции
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