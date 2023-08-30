Военные Габона заявили о закрытии границ страны

«Границы Габона "закрыты до дальнейшего уведомления"», — отмечает агентство.

Ранее военные республики заявили о роспуске всех институтов власти и отмене итогов президентских и парламентских выборов, на которых был переизбран на третий срок действующий лидер Габона Али бен Бонго Ондимба. Мятежники не согласились с итогами голосования и заявили о планах «покончить с режимом», отмечает Ura.ru.

Как сообщали СМИ, в Либревиле — столице республики — была слышна стрельба.

