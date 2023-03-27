Военнослужащим Швеции запретили пользоваться TikTok
Шведским военным запретили пользоваться соцсетью TikTok, сообщает Sveriges Radio.
Отмечается, что заходить в TikTok запретили всем военнослужащим со служебных устройств. Подобный запрет Минобороны Швеции объясняют опасением утечки информации. Военные боятся, что собранные приложением данные окажутся в руках госструктур Китая.
Ранее на сайте офиса Зеленского опубликовали петицию с требованием запретить TikTok на территории Украины, а администрация президента США Джо Байдена увидела в соцсети TikTok угрозу нацбезопасности США.
Директор ЦРУ Уильям Бернс считает, что приложение TikTok китайское, а значит, власти КНР могут контролировать его контент и получить доступ к личным данным американских пользователей приложения.
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