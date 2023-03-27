Военнослужащим Швеции запретили пользоваться TikTok

Шведским военным запретили пользоваться соцсетью TikTok, сообщает Sveriges Radio.

TikTok ограничит время пользования соцсетью для несовершеннолетних

Отмечается, что заходить в TikTok запретили всем военнослужащим со служебных устройств. Подобный запрет Минобороны Швеции объясняют опасением утечки информации. Военные боятся, что собранные приложением данные окажутся в руках госструктур Китая.

Ранее на сайте офиса Зеленского опубликовали петицию с требованием запретить TikTok на территории Украины, а администрация президента США Джо Байдена увидела в соцсети TikTok угрозу нацбезопасности США.

Директор ЦРУ Уильям Бернс считает, что приложение TikTok китайское, а значит, власти КНР могут контролировать его контент и получить доступ к личным данным американских пользователей приложения.

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ФОТО: РИА Новости
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