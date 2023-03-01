TikTok ограничит время пользования соцсетью для несовершеннолетних
Соцсеть TikTok ограничит время пользование аккауном для лиц младше 18 лет, следует из сообщения компании, передает агентство «Прайм».
В китайской компании ByteDance, которой принадлежит TikTok, заявили, что время пребывание несовершеннолетних будет ограничено 60 минутами в день.
При этом подросткам старше 13 лет при достижении лимита будет предложено ввести код доступа, чтобы продолжить просмотр. Школьники младше 13 лет смогут просматривать соцсеть больше 60 минут только с разрешения родителей или опекунов. Еще 30 минут они могут получить, если родители введут код доступа.
Кроме того, родители получат возможность установить расписание отключения уведомлений для несовершеннолетних.
Ранее психолог-консультант, преподаватель Московского института психоанализа Евгений Головинов в разговоре с НСН объяснил опасность TikTok для подростков.
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