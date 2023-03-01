TikTok ограничит время пользования соцсетью для несовершеннолетних

При этом подросткам старше 13 лет при достижении лимита будет предложено ввести код доступа, чтобы продолжить просмотр. Школьники младше 13 лет смогут просматривать соцсеть больше 60 минут только с разрешения родителей или опекунов. Еще 30 минут они могут получить, если родители введут код доступа.

Кроме того, родители получат возможность установить расписание отключения уведомлений для несовершеннолетних.

Ранее психолог-консультант, преподаватель Московского института психоанализа Евгений Головинов в разговоре с НСН объяснил опасность TikTok для подростков.

