TikTok ограничит время пользования соцсетью для несовершеннолетних

Соцсеть TikTok ограничит время пользование аккауном для лиц младше 18 лет, следует из сообщения компании, передает агентство «Прайм».

В китайской компании ByteDance, которой принадлежит TikTok, заявили, что время пребывание несовершеннолетних будет ограничено 60 минутами в день.

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При этом подросткам старше 13 лет при достижении лимита будет предложено ввести код доступа, чтобы продолжить просмотр. Школьники младше 13 лет смогут просматривать соцсеть больше 60 минут только с разрешения родителей или опекунов. Еще 30 минут они могут получить, если родители введут код доступа.

Кроме того, родители получат возможность установить расписание отключения уведомлений для несовершеннолетних.

Ранее психолог-консультант, преподаватель Московского института психоанализа Евгений Головинов в разговоре с НСН объяснил опасность TikTok для подростков.

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Фото: TikTok
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