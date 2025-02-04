Двоих военнослужащих ВСУ осудили за вторжение в Курскую область

Первые пять лет осужденные проведут в тюрьме, оставшийся срок — в колонии строгого режима.

Судом установлено, что в августе прошлого года вооруженные Манько и Радченко незаконно пересекли границу России, устрашали и запугивали мирное население в Суджанском районе Курской области, занимали дома, угрожая оружием хозяевам, и открывали огонь на поражение по мирным жителям и военнослужащим Вооруженных сил России. Преступников задержали 30 августа в ходе боевых действий.

Ранее Telegram-канал «Радиоточка НСН» сообщил, что с 2014 года Следственный комитет (СК) России возбудил свыше 6 тысяч дел против киевского режима, связанных с преступлениями против мирного населения и российских военнослужащих.

