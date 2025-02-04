Двоих военнослужащих ВСУ осудили за вторжение в Курскую область

Военнослужащих 95-й отдельной десантно-штурмовой бригады ВСУ Александра Манько и Юрия Радченко приговорили к 15 и 17 годам лишения свободы соответственно за вторжение в российскую Курскую область и совершение теракта. Приговор вынес Второй Западный окружной военный суд. Об этом сообщила пресс-служба Следственного комитета России.

СК: Более 6 тысяч уголовных дел возбуждено в Донбассе за преступления Киева с 2014 года

Первые пять лет осужденные проведут в тюрьме, оставшийся срок — в колонии строгого режима.

Судом установлено, что в августе прошлого года вооруженные Манько и Радченко незаконно пересекли границу России, устрашали и запугивали мирное население в Суджанском районе Курской области, занимали дома, угрожая оружием хозяевам, и открывали огонь на поражение по мирным жителям и военнослужащим Вооруженных сил России. Преступников задержали 30 августа в ходе боевых действий.

Ранее Telegram-канал «Радиоточка НСН» сообщил, что с 2014 года Следственный комитет (СК) России возбудил свыше 6 тысяч дел против киевского режима, связанных с преступлениями против мирного населения и российских военнослужащих.

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ФОТО: РИА Новости / Максим Богодвид
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