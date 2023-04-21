Военнослужащие ВСУ начнут обучаться управлению танками Leopard в Германии 22 апреля

По его словам, обучаться будут более 100 украинских военных на машинах Leopard 1 A5. Писториус добавил, что вопрос танков и обеспечения их боеприпасами и запчастями стал одним из ключевых на встрече в формате «Рамштайн».

Глава оборонного ведомства ФРГ подчеркнул, что с середины текущего года Германия, Дания и Нидерланды будут передавать Украине 80 танков Leopard типа 1 А5.

Ранее украинские военные, обучающиеся в Польше управлению танками, оторвали башню одному из танков Leopard 2. Об этом пишет Telegram-канал «Радиоточка НСН».

