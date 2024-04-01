Военнослужащие Румынии и США прибыли на учения в Молдавию

По данным оборонного ведомства, учения проводятся в целях обмена опытом между спецназом Молдавии, Румынии и США, а также совместной подготовки и повышения уровня оперативной совместимости.

В ходе учений спецназовцы выполнят прыжки с парашютом и отработают передовую боевую стрельбу на полигоне в дневное и ночное время.

Ранее сообщалось, что США пытаются восстановить свои военные возможности в Арктике, чтобы противостоять России и Китаю в регионе.

