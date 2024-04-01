Военнослужащие Румынии и США прибыли на учения в Молдавию
Румынские и американские военные принимают участие в многонациональных учениях JCET-2024, проходящих в Молдавии с 1 по 19 апреля. Об этом на своей странице в Facebook (запрещенная в России соцсеть; принадлежит признанной экстремистской и запрещенной в России корпорации Meta) сообщило Минобороны Молдавии.
По данным оборонного ведомства, учения проводятся в целях обмена опытом между спецназом Молдавии, Румынии и США, а также совместной подготовки и повышения уровня оперативной совместимости.
В ходе учений спецназовцы выполнят прыжки с парашютом и отработают передовую боевую стрельбу на полигоне в дневное и ночное время.
Ранее сообщалось, что США пытаются восстановить свои военные возможности в Арктике, чтобы противостоять России и Китаю в регионе.
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru