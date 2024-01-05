Южная Корея в ответ на обстрел КНДР провела учения на островах в Желтом море

Вооруженные силы Южной Кореи провели учебные стрельбы в ответ на обстрел Северной Кореей акватории близ островов Енпхендо и Пэннендо. Об этом сообщает Yonhap, ссылаясь на Комитет начальников штабов южнокорейских ВС.

СМИ: КНДР нанесла артудар в районе островов Пэннендо и Енпхендо

Ранее Сеул сообщил, что КНДР провела более 200 выстрелов береговой артиллерии в районе Пэннендо и Енпхендо, напоминает RT. Южная Корея обещала принять в ответ «необходимые меры».

Учебные стрельбы южнокорейских военных начались около 15:00 (09:00 мск), в них участвовали подразделения морской пехоты, расположенные на островах. Вооруженные силы республики провели обстрел акватории. К маневрам привлекли самоходные артиллерийские установки K9.

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ФОТО: РИА Новости / Рамиль Ситдиков
ТЕГИ:УченияКНДРЮжная Корея

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