Южная Корея в ответ на обстрел КНДР провела учения на островах в Желтом море

Ранее Сеул сообщил, что КНДР провела более 200 выстрелов береговой артиллерии в районе Пэннендо и Енпхендо, напоминает RT. Южная Корея обещала принять в ответ «необходимые меры».

Учебные стрельбы южнокорейских военных начались около 15:00 (09:00 мск), в них участвовали подразделения морской пехоты, расположенные на островах. Вооруженные силы республики провели обстрел акватории. К маневрам привлекли самоходные артиллерийские установки K9.

