Военнослужащего ВСУ приговорили к 16 годам за терроризм

Российский суд приговорил к 16 годам колонии старшего солдата 33-го отдельного штурмового батальона ВСУ Виталия Луценко. Военный признан виновным в терроризме в отношении жителей Курской области, сообщил в своем Telegram-канале Следственный комитет России.

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Судом установлено, что злоумышленник, вооруженный автоматом производства Чехии, проник в октябре 2024 года на российскую территорию, где запугивал местное население и мешал его эвакуации, открывал огонь по гражданскому населению и военнослужащим российской армии. Кроме того, Луценко принимал участие в незаконном блокировании населенного пункта Ольговка.

Осужденного задержали в ходе боев и передали в российские следственные органы.

Ранее военнослужащего ВСУ Анатолия Долинко суд в Курской области признал виновным в совершении террористического акта и назначил ему наказание в виде 15 лет лишения свободы. Об этом сообщил Telegram-канал «Радиоточка НСН».

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ФОТО: РИА Новости / Руслан Кривобок
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