Военнослужащего ВСУ приговорили к 16 годам за терроризм
Российский суд приговорил к 16 годам колонии старшего солдата 33-го отдельного штурмового батальона ВСУ Виталия Луценко. Военный признан виновным в терроризме в отношении жителей Курской области, сообщил в своем Telegram-канале Следственный комитет России.
Судом установлено, что злоумышленник, вооруженный автоматом производства Чехии, проник в октябре 2024 года на российскую территорию, где запугивал местное население и мешал его эвакуации, открывал огонь по гражданскому населению и военнослужащим российской армии. Кроме того, Луценко принимал участие в незаконном блокировании населенного пункта Ольговка.
Осужденного задержали в ходе боев и передали в российские следственные органы.
Ранее военнослужащего ВСУ Анатолия Долинко суд в Курской области признал виновным в совершении террористического акта и назначил ему наказание в виде 15 лет лишения свободы. Об этом сообщил Telegram-канал «Радиоточка НСН».
Горячие новости
Заразились
22,9 млн+2 379 / сут.
Умерли
399 тыс.+26 / сут.
Выздоровели
22,3 млн+2 902 / сут.
- Ушаков: Трамп глубоко впечатлился подвигом советских солдат в ВОВ
- Потерпевшими по делу о теракте в «Крокусе» признаны более двух тысяч человек
- Ветврач рассказал, почему сбитый в Подмосковье лось мог скрывать боль
- Бастрыкин заявил о росте совершенных мигрантами преступлений
- Работу системы ЕМИАС удалось восстановить после сбоя
- В районе Красной Площади предотвратили теракт
- СМИ: Хореографа Юрия Григоровича кремируют
- Умерла актриса сериалов «Богатые тоже плачут» и «Дикая роза» Аурора Клавель
- Сенатор заявила о необходимости создавать в России «возрастные» рабочие места
- Военнослужащего ВСУ приговорили к 16 годам за терроризм
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru