СМИ: в Киеве объявили всеобщую мобилизацию
Всем военнообязанным Киева предписано явиться в военкоматы в 10-дневный срок. Соответствующий приказ опубликован в социальных сетях военного комиссариата Оболонского района Киева, сообщает издание «Страна».
Требование явиться в военкомат касается и тех, кто не получал именных повесток или мобилизационных распоряжений. Приказ также распространяется на лиц, не прописанных в Оболонском районе, а только проживающих в нем.
Как сообщает «Радиоточка НСН», премьер-министр Украины Денис Шмыгаль на конференции в Лондоне заявил, что отсутствие значимого результата в контрнаступлении ВСУ объясняется выбранной тактикой и желанием сохранить жизни солдат.
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru