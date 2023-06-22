СМИ: в Киеве объявили всеобщую мобилизацию

Всем военнообязанным Киева предписано явиться в военкоматы в 10-дневный срок. Соответствующий приказ опубликован в социальных сетях военного комиссариата Оболонского района Киева, сообщает издание «Страна».

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Требование явиться в военкомат касается и тех, кто не получал именных повесток или мобилизационных распоряжений. Приказ также распространяется на лиц, не прописанных в Оболонском районе, а только проживающих в нем.

Как сообщает «Радиоточка НСН», премьер-министр Украины Денис Шмыгаль на конференции в Лондоне заявил, что отсутствие значимого результата в контрнаступлении ВСУ объясняется выбранной тактикой и желанием сохранить жизни солдат.

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ФОТО: РИА Новости
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