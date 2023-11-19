Военное крыло ХАМАС: потеряна связь с отвечающими за защиту заложников группами

Военное крыло палестинского движения ХАМАС заявило, что потеряло связь с рядом групп, ответственных за защиту заложников, сообщает телеканал AlQaheraNews.

ХАМАС прекратил переговоры с Израилем по освобождению заложников

В настоящее время судьба пленных неизвестна. Отмечается, что движение потеряло контакт с частью подразделений, которым было поручено охранять израильских заложников.

Ранее стало известно, что премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху отказался от сделки по удерживаемым палестинским движением ХАМАС заложникам, которую согласовали США, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

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