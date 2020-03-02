Военная полиция РФ введена в сирийский Саракеб

Военные полицейские России вошли в сирийский город Саракеб с целью обеспечения безопасности. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на Центр по примирению враждующих сторон в САР.

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Ввод подразделений прошел с 17.00 2 марта. Военные РФ будут обеспечивать безопасность и беспрепятственность движения транспорта и мирных жителей по трассам М4-М5.

Ранее президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган заявил, что российские и иранские подразделения не являются целями для турецкой армии в Сирии.

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Фото: РИА Новости/Михаил Алаеддин
ТЕГИ:Сирия