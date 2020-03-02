Военная полиция РФ введена в сирийский Саракеб

Ввод подразделений прошел с 17.00 2 марта. Военные РФ будут обеспечивать безопасность и беспрепятственность движения транспорта и мирных жителей по трассам М4-М5.

Ранее президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган заявил, что российские и иранские подразделения не являются целями для турецкой армии в Сирии.

