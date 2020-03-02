Эрдоган пообещал не бить по России и Ирану в Сирии

Эрдоган подчеркнул, что турецкая армия «напрямую не целится» в Сирии ни в Россию, ни в Иран. По словам президента, целями Анкары являются «элементы режима» - так в Турции называют официальный Дамаск.

Ранее стало известно, что Эрдоган прилетит в Россию с однодневным визитом и обсудить ситуацию в Сирии с президентом РФ Владимиром Путиным. Факт переговоров, которые должны пройти 5 марта, подтвердил пресс-секретарь Путина Дмитрий Песков.

Также в Кремле заявили, что позиция Москвы по Сирии остается неизменной – она придерживается сочинских договоренностей. Россия, по словам Пескова, настаивает на сохранении территориальной целостности Сирии, передает РИА ФАН.

