Эрдоган пообещал не бить по России и Ирану в Сирии
Российские и иранские подразделения не являются целями для турецкой армии в Сирии. Об этом в понедельник, 2 марта, заявил президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган.
Эрдоган подчеркнул, что турецкая армия «напрямую не целится» в Сирии ни в Россию, ни в Иран. По словам президента, целями Анкары являются «элементы режима» - так в Турции называют официальный Дамаск.
Ранее стало известно, что Эрдоган прилетит в Россию с однодневным визитом и обсудить ситуацию в Сирии с президентом РФ Владимиром Путиным. Факт переговоров, которые должны пройти 5 марта, подтвердил пресс-секретарь Путина Дмитрий Песков.
Также в Кремле заявили, что позиция Москвы по Сирии остается неизменной – она придерживается сочинских договоренностей. Россия, по словам Пескова, настаивает на сохранении территориальной целостности Сирии, передает РИА ФАН.
Подписывайтесь на НСН: Яндекс Новости | Яндекс Дзен | Google News
Горячие новости
- Тягачёв оценил возможность проведения Олимпиады без зрителей из-за коронавируса
- Суд отменил приговор активисту Константину Котову
- Мишустин попросил правительство учесть влияние коронавируса на экономику
- В Конституции предложили запретить иностранное гражданство для прокуроров
- Организаторов вечеринки с сухим льдом предупреждали об опасности