В Тбилиси митингующие разгромили офис партии «Грузинская мечта»

Демонстранты в грузинском Тбилиси разгромили офис правящей партии «Грузинская мечта». Об этом сообщает РИА Новости.

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Митингующие находятся на проспекте Руставели. Они разбили окна офиса «Грузинской мечты», забросали его камнями и яйцами. Также демонстранты разожгли костер из подручных средств и кидают хлопушки и фейерверки в сторону правоохранителей.

В результате прошедших потасовок есть пострадавшие, в том числе митингующие, представители СМИ и силовики. Число задержанных и пострадавших пока не называется.

Ранее сотрудники грузинского МВД применили водометы и газ для разгона демонстрантов у здания парламента в Тбилиси.

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ФОТО: Sputnik / РИА Новости
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