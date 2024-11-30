В Тбилиси митингующие разгромили офис партии «Грузинская мечта»

Митингующие находятся на проспекте Руставели. Они разбили окна офиса «Грузинской мечты», забросали его камнями и яйцами. Также демонстранты разожгли костер из подручных средств и кидают хлопушки и фейерверки в сторону правоохранителей.

В результате прошедших потасовок есть пострадавшие, в том числе митингующие, представители СМИ и силовики. Число задержанных и пострадавших пока не называется.

Ранее сотрудники грузинского МВД применили водометы и газ для разгона демонстрантов у здания парламента в Тбилиси.

