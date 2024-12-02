Спецназ разгоняет митинг сторонников оппозиции у парламента Грузии
2 декабря 202402:17
В Тбилиси спецназ при поддержке спецтехники приступил к разгону митинга сторонников оппозиции у парламента Грузии, сообщает РИА Новости.
Поток протестующих под давлением силовиков смещается, разделяясь на группы.
Президент Саломе Зурабишвили должна покинуть свой пост по окончании ее полномочий 29 декабря 2024 года, заявил ранее премьер-министр Грузии Ираклий Кобахидзе, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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Источники данных:
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru