Спецназ разгоняет митинг сторонников оппозиции у парламента Грузии

В Тбилиси спецназ при поддержке спецтехники приступил к разгону митинга сторонников оппозиции у парламента Грузии, сообщает РИА Новости.

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Поток протестующих под давлением силовиков смещается, разделяясь на группы.

Президент Саломе Зурабишвили должна покинуть свой пост по окончании ее полномочий 29 декабря 2024 года, заявил ранее премьер-министр Грузии Ираклий Кобахидзе, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

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ФОТО: ТАСС / Михаил Егиков
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