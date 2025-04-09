Водолацкий: Курскую область полностью освободят от ВСУ к 9 мая
Сегодня бойцы ВСУ пытаются навязать бои российской армии не только в курском, но и в белгородском приграничье, чтобы дестабилизировать обстановку и отвлечь российские войска от ключевых направлений, однако планы украинской армии обречены на провал, сказал НСН Виктор Водолацкий.
Несмотря на упорные бои в курском приграничье, сегодня можно с уверенностью сказать, что уже ко Дню Победы (9 мая) Курская область будет полностью освобождена от украинской оккупации. Об этом НСН заявил первый зампред комитета Госдумы по делам СНГ, евразийской интеграции и связям с соотечественниками Виктор Водолацкий.
Российские войска приступили 8 апреля к зачистке села Гуево (Суджанский район Курской области) от остатков живой силы ВСУ, которые не успели сбежать, сообщило Минобороны России. Водолацкий заявил, что территорию Курской области освободят от украинских войск к 9 мая - Дню Победы в Великой Отечественной войне.
«Точную дату назвать сложно, так как каждый день в Курском приграничье идут боевые столкновения, идет освобождение нашей земли. ВСУ вводят дополнительные силы и средства, которые прошли обучение во Франции и Великобритании. Они прямо “с колес” отправляются на территорию приграничья Курской области, чтобы любыми путями до начала масштабных переговоров США и России хотя бы маленький кусочек Курской области держать под контролем. Можно с уверенностью сказать, что ко Дню Победы вся Курская область будет освобождена от ВСУ», — сказал Водолацкий.
Собеседник НСН также объяснил, зачем украинская армия навязывает бои в белгородском приграничье.
«Это один из методов дестабилизации. Украинские войска стремятся посеять панику у жителей Белгородской области, но население провокациям не поддается. Еще одна цель — отвлечь российские силы и средства от красноармейского, купянского, краснолиманского направлений. По мнению украинского командования, это заставит Вооруженные силы России снять ряд подразделений и перебросить их к белгородскому приграничью. Но у нас есть достаточно сил и средств на этом направлении, ВСУ ошибаются в своих прогнозах. Как мы шли на Красноармейск (Покровск), так и идем, как освобождали участки ДНР, так и продолжим выход на границу с Днепропетровской областью (мы частично к ней подошли). Задачи спецоперации будут выполнены, как говорил президент России Владимир Путин», — добавил депутат.
Вместе с тем Водолацкий указал на то, что в бригадах ВСУ, прошедших обучение в лагерях НАТО, почти нет случайных мобилизованных, все они достаточно подготовлены.
«Те бригады, которые прошли обучение в лагерях НАТО, подготовлены, имеют натовское вооружение. У попадающих в плен солдат ВСУ нет ни одного изделия, изготовленного на Украине, или вооружения советского производства. Форма на них пошита во Франции, вооружение — из Германии и Великобритании. В этих подразделениях почти нет таких людей, которых насильно мобилизовали и которые не хотят воевать», — заявил собеседник НСН.
В заключение Водолацкий напомнил о еще одной задаче российской армии, которую предстоит решить после освобождения Курской области.
«Наша задача — создать буферную зону, чтобы обезопасить наши границы, наших граждан, ее никто не отменял. Нам нужно обеспечить неприлет на российскую сторону ракет ближнего и дальнего действия», — подытожил он.
Ранее Водолацкий заявил, что Россия и США не удержат Украину от атак по энергообъектам. Об этом сообщил Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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