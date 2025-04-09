Несмотря на упорные бои в курском приграничье, сегодня можно с уверенностью сказать, что уже ко Дню Победы (9 мая) Курская область будет полностью освобождена от украинской оккупации. Об этом НСН заявил первый зампред комитета Госдумы по делам СНГ, евразийской интеграции и связям с соотечественниками Виктор Водолацкий.

Российские войска приступили 8 апреля к зачистке села Гуево (Суджанский район Курской области) от остатков живой силы ВСУ, которые не успели сбежать, сообщило Минобороны России. Водолацкий заявил, что территорию Курской области освободят от украинских войск к 9 мая - Дню Победы в Великой Отечественной войне.