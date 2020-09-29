Воденников прочитал стихи Мандельштама о Нагорном Карабахе
Поэт рассказал в эфире НСН, что строки Мандельштама о Нагорном Карабахе актуальны до сих пор.
Госдума призвала Армению и Азербайджан немедленно прекратить огонь в Нагорном Карабахе.
Поэт Дмитрий Воденников в эфире НСН вспомнил строки из стихотворения Осипа Мандельштама о Нагорном Карабахе, отметив их актуальность и в наши дни.
«У Осипа Мандельштама было стихотворение, в котором есть строфа – так, в Нагорном Карабахе, в хищном городе Шуше я изведал эти страхи, соприродные душе. Удивительно, что Мандельштам написал эти строки очень давно. Мы помним, что было относительно недавно в Нагорном Карабахе. Я помню, какой резонанс имела та микровойна, которая там случилась. Прошли годы, и вот опять это произошло. Это ужасно. Я согласен с Госдумой, Армении и Азербайджану надо немедленно прекратить выстрелы. Мне вообще не нравится, как будто огнем нас все обступает. Нам и так уже хватает испытаний», – сказал он.
Также Воденников в эксклюзивном интервью НСН подметил, что человечество никак не можем скрыться от коронавируса, раз число жертв перевалило за один миллион.
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