Воденников прочитал стихи Мандельштама о Нагорном Карабахе

«У Осипа Мандельштама было стихотворение, в котором есть строфа – так, в Нагорном Карабахе, в хищном городе Шуше я изведал эти страхи, соприродные душе. Удивительно, что Мандельштам написал эти строки очень давно. Мы помним, что было относительно недавно в Нагорном Карабахе. Я помню, какой резонанс имела та микровойна, которая там случилась. Прошли годы, и вот опять это произошло. Это ужасно. Я согласен с Госдумой, Армении и Азербайджану надо немедленно прекратить выстрелы. Мне вообще не нравится, как будто огнем нас все обступает. Нам и так уже хватает испытаний», – сказал он.

Также Воденников в эксклюзивном интервью НСН подметил, что человечество никак не можем скрыться от коронавируса, раз число жертв перевалило за один миллион.

