Карабах с рублем, Меркель с Навальным
НСН о наиболее заметных событиях минувшего дня.
Обострение армяно-азербайджанского конфликта стало новым существенным фактором давления на курс российской валюты.
К 19.00 доллар вырос до 79 рублей 7 копеек, а евро - до 92,17. Европейская валюта подорожала до максимальных значений с 21 января 2016 года. Рубль уже долгое время испытывает значительное давление в связи с ситуацией вокруг российского оппозиционера Алексея Навального, которая чревата новыми санкциями в отношении России. Кроме того, тревоги участникам рынка добавил резкий рост числа заболевших коронавирусом. С начала сентября доллар подорожал на 5 рублей, а евро — на 3,5 рубля.
Поводом для серьезного беспокойства назвали в Кремле обострение ситуации в Нагорном Карабахе.
Как заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, Москва призывает все стороны к максимальной сдержанности и отказу от военных методов ведения дел. Новая вспышка конфликта в Нагорном Карабахе случилась в воскресенье утром. Власти обоих государств винят в произошедшем друг друга. Баку заявил о масштабных обстрелах населенных пунктов со стороны Армении вдоль границы двух стран, а Ереван сообщил, что Азербайджан первым обстрелял территории Нагорного Карабаха. Обе стороны понесли потери, есть жертвы и среди мирного населения.
Необходимости вводить строгие ограничения из-за роста заболеваемости коронавирусной инфекцией сейчас нет.
В этом уверена глава Роспотребнадзора Анна Попова. По ее словам, в отличие от ситуации начала года, сейчас в России есть вакцина и лекарство от коронавируса, а специалисты знают, что нужно сделать, чтобы ничего не закрывая, не ограничивая, не останавливая, предотвратить распространение болезни. Между тем, показатели суточной заболеваемости продолжают неуклонно расти: за последние сутки в целом по стране выявили 8135 новых случаев, в Москве - 2217.
Ангела Меркель тайно посетила Алексея Навального в клинике Charite.
Как пишет Der Spiegel, этим «жестом солидарности» Берлин даёт понять российским властям, что для Германии инцидент с Навальным очень важен. Немецкие власти утверждают, что Навальный был отравлен в России ядом из группы «Новичок». Российские врачи, лечившие политика до его отправки в Германию, никаких следов отравления не выявили. Представитель правительства ФРГ Штеффен Зайберт, комментируя публикацию, заявил, что визит Меркель не был тайным, но и не был публичным. Это был частный визит, «посещение больного человека», сказал он. Сам Навальный выразил в соцсетях признательность Меркель за то, что она его навестила.
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