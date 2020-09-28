Карабах с рублем, Меркель с Навальным

Обострение армяно-азербайджанского конфликта стало новым существенным фактором давления на курс российской валюты.

К 19.00 доллар вырос до 79 рублей 7 копеек, а евро - до 92,17. Европейская валюта подорожала до максимальных значений с 21 января 2016 года. Рубль уже долгое время испытывает значительное давление в связи с ситуацией вокруг российского оппозиционера Алексея Навального, которая чревата новыми санкциями в отношении России. Кроме того, тревоги участникам рынка добавил резкий рост числа заболевших коронавирусом. С начала сентября доллар подорожал на 5 рублей, а евро — на 3,5 рубля.





Поводом для серьезного беспокойства назвали в Кремле обострение ситуации в Нагорном Карабахе.