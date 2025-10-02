СМИ: Министр транспорта ФРГ упал в обморок на заседании с Мерцем

Один из министров упал в обморок из-за напряженной обстановки на совещании коалиции канцлера Германии Фридриха Мерца. Об этом сообщает Bloomberg.

Инцидент произошел на заседании во вторник.

«Напряженность достигла такого уровня, что один из министров потерял сознание и был срочно доставлен в больницу», — отмечается в материале.

Как сообщил источник, речь идет о министре транспорта Патрике Шнайдере. Обморок чиновника объяснили перегревом.

Ранее стало известно, что в ФРГ снижается уровень доверия Фридриху Мерцу, доля недовольных его работой немцев составляет 65%.

