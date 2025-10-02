СМИ: Министр транспорта ФРГ упал в обморок на заседании с Мерцем
Один из министров упал в обморок из-за напряженной обстановки на совещании коалиции канцлера Германии Фридриха Мерца. Об этом сообщает Bloomberg.
Инцидент произошел на заседании во вторник.
«Напряженность достигла такого уровня, что один из министров потерял сознание и был срочно доставлен в больницу», — отмечается в материале.
Как сообщил источник, речь идет о министре транспорта Патрике Шнайдере. Обморок чиновника объяснили перегревом.
Ранее стало известно, что в ФРГ снижается уровень доверия Фридриху Мерцу, доля недовольных его работой немцев составляет 65%.
Горячие новости
Заразились
22,9 млн+2 379 / сут.
Умерли
399 тыс.+26 / сут.
Выздоровели
22,3 млн+2 902 / сут.
- Утечка грехов: Священник предостерег от исповеди чат-боту
- Главврач белгородской больницы подписал контракт с Минобороны и уйдет в «Ахмат»
- СМИ: Министр транспорта ФРГ упал в обморок на заседании с Мерцем
- Депутат Свинцов рассказал, чем будет заниматься его робот-помощник
- В Кремле заявили, что Путин примет участие в работе саммита G20
- «Победа добра над гордыней»: Балерина Рыжкова об участии в проекте Ballet Triptych
- Песков: США не отреагировали на предложение по ДСНВ
- Минпросвещения захотело продлить эксперимент по сдаче двух ОГЭ до 2029 года
- «Фонбет-ракеты?»: Когда ждать рекламу на объектах «Роскосмоса»
- Британия поменяла оттенок красного на флагах США перед визитом Трампа
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru