Во время протестов возле парламента в Тбилиси задержали 107 человек
Более ста человек задержали за хулиганство и неподчинение полиции на акциях протеста у парламента Грузии в пятницу и в ночь на субботу. Об этом сообщили в МВД республики.
«Около законодательного органа отдельные лица повредили инфраструктуру, защитную баррикаду парламента, подожгли разные предметы, повредили входные ворота парламента и камеры видеонаблюдения… С целью восстановления порядка сотрудники МВД использовали установленные законом спецсредства… задержаны 107 человек», — рассказали в ведомстве.
Кроме того, в МВД заявили, что из-за насильственных действий митингующих пострадали десять сотрудников ведомства, один полицейский остается в медучреждении с ожогами.
Ранее в Тбилиси протестующие разгромили офис правящей партии «Грузинская мечта», разбив окна и забросав его камнями и яйцами.
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