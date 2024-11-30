Во время протестов возле парламента в Тбилиси задержали 107 человек

«Около законодательного органа отдельные лица повредили инфраструктуру, защитную баррикаду парламента, подожгли разные предметы, повредили входные ворота парламента и камеры видеонаблюдения… С целью восстановления порядка сотрудники МВД использовали установленные законом спецсредства… задержаны 107 человек», — рассказали в ведомстве.

Кроме того, в МВД заявили, что из-за насильственных действий митингующих пострадали десять сотрудников ведомства, один полицейский остается в медучреждении с ожогами.

Ранее в Тбилиси протестующие разгромили офис правящей партии «Грузинская мечта», разбив окна и забросав его камнями и яйцами.

