Грузинские оппозиционеры возобновили акцию протеста у парламента
Грузинские оппозиционеры возобновили в Тбилиси акцию протеста у парламента. Об этом сообщает РИА Новости.
Отмечается, что на антиправительственном митинге присутствуют несколько тысяч человек, в том числе с флагами Грузии и Евросоюза. Митингующие перекрыли проспект Руставели.
Главное требование оппозиционеров - отставка грузинского правительства.
Протесты в Грузии возобновились 28 ноября после того, как премьер-министр Ираклий Кобахидзе заявил о решении приостановить рассмотрение вопроса о начале переговоров по членству страны в Евросоюзе до 2028 года.
По данным грузинского МВд, в ходе антиправительственного митинга пострадали 32 сотрудника ведомства, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru