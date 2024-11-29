Грузинские оппозиционеры возобновили акцию протеста у парламента

Отмечается, что на антиправительственном митинге присутствуют несколько тысяч человек, в том числе с флагами Грузии и Евросоюза. Митингующие перекрыли проспект Руставели.

Главное требование оппозиционеров - отставка грузинского правительства.

Протесты в Грузии возобновились 28 ноября после того, как премьер-министр Ираклий Кобахидзе заявил о решении приостановить рассмотрение вопроса о начале переговоров по членству страны в Евросоюзе до 2028 года.

По данным грузинского МВд, в ходе антиправительственного митинга пострадали 32 сотрудника ведомства, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».