Во время беспорядков в столице Боливии пострадали 12 человек

За участие в протестах, по сведениям агентства, арестованы 169 человек. Ранее местная спасательная служба заявляла, что погибших нет. Массовые акции протеста в Боливии возникли после президентских выборов 20 октября. Поджоги и погромы происходят на улицах таких крупных городов, как Ла-Пас, Кочабамба и Санта-Крус.

По мнению многих стран, в стране произошел госпереворот. В настоящий момент президент Боливии ушел в отставку и получил политическое убежище в Мексике.



