Во время беспорядков в столице Боливии пострадали 12 человек
В столице Боливии Ла-Пасе во время беспорядков от огнестрельных ранений уже погибли два человека, госпитализированы 12. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на газету Razón.
За участие в протестах, по сведениям агентства, арестованы 169 человек. Ранее местная спасательная служба заявляла, что погибших нет. Массовые акции протеста в Боливии возникли после президентских выборов 20 октября. Поджоги и погромы происходят на улицах таких крупных городов, как Ла-Пас, Кочабамба и Санта-Крус.
По мнению многих стран, в стране произошел госпереворот. В настоящий момент президент Боливии ушел в отставку и получил политическое убежище в Мексике.
Подписывайтесь на наш канал в Яндекс.Дзене
Горячие новости
- Во время беспорядков в столице Боливии пострадали 12 человек
- Глава департамента офиса Зеленского задержана из-за взятки
- NYT: Возвращение России в мировую политику не ограничится Сирией
- Россиянин Бурков экстрадирован из Израиля в США
- Порошенко снова помечтал о возвращении Крыма Украине