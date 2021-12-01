Во Вьетнаме откроют производство полного цикла вакцины «Спутник V»
Российский фонд прямых инвестиций (РФПИ), холдинг «Биннофарм групп» и вьетнамская компания T&T Group подписали трёхстороннее соглашение по проекту создания во Вьетнаме производства полного цикла вакцины «Спутник V», сообщает РИА Новости.
Кроме того, РФПИ, компания «Вабиотек» и вьетнамская «СОВИКО» договорились о локализации во Вьетнаме розлива и упаковки препаратов «Спутник V» и «Спутник Лайт» во Вьетнаме.
На торжественной церемонии присутствовали вице-премьер РФ Дмитрий Чернышенко и заместитель премьер-министра Вьетнама Ле Ван Тхань.
Ранее президенты России и Вьетнама Владимир Путин и Нгуен Суан Фук достигли соглашение о создании условий для взаимных поставок вакцин и прочих медицинских препаратов, сообщает RT.
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