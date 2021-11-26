Производство «Спутника V» в Венгрии планируется запустить до конца 2022 года
Министр иностранных дел и внешнеэкономических связей Венгрии Петер Сийярто заявил, что российские и венгерские органы здравоохранения 29 ноября начнут переговоры по применению «Спутника Лайт» в республике, сообщает ТАСС.
По итогам Российско-венгерской межправительственной комиссии по экономическому сотрудничеству он также отметил, что до конца 2022 года в Венгрии планируется наладить выпуск российской вакцины «Спутник V».
Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров в ходе форума «Международная повестка российского бизнеса: вызовы, риски, стратегия взаимодействия с государством» заявил, что Россия и Венгрия договорились о признании сертификатов о вакцинации, сообщает «Свободная пресса».
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