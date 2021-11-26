Производство «Спутника V» в Венгрии планируется запустить до конца 2022 года

По итогам Российско-венгерской межправительственной комиссии по экономическому сотрудничеству он также отметил, что до конца 2022 года в Венгрии планируется наладить выпуск российской вакцины «Спутник V».

Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров в ходе форума «Международная повестка российского бизнеса: вызовы, риски, стратегия взаимодействия с государством» заявил, что Россия и Венгрия договорились о признании сертификатов о вакцинации, сообщает «Свободная пресса».

