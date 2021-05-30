Во Вьетнаме найдена новая разновидность коронавируса

Новый штамм более заразен и легко передается. Как предполагается, именно его появление привело к скачку заболеваемости COVID-19 во Вьетнаме.

В настоящее время гражданам страны ввели более 1 млн доз вакцин от COVID-19.

Как стало известно ранее, вакцина американской компании Pfizer оказалась наименее эффективна против индийского штамма коронавируса, хотя и обеспечивает определенную защиту от него.

