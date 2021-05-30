Во Вьетнаме найдена новая разновидность коронавируса

Во Вьетнаме найден гибрид индийского и британского штаммов коронавируса, сообщает издание VnExpress со ссылкой на заявление министра здравоохранения страны Нгуен Тхань Лонга.

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Новый штамм более заразен и легко передается. Как предполагается, именно его появление привело к скачку заболеваемости COVID-19 во Вьетнаме.

В настоящее время гражданам страны ввели более 1 млн доз вакцин от COVID-19.

Как стало известно ранее, вакцина американской компании Pfizer оказалась наименее эффективна против индийского штамма коронавируса, хотя и обеспечивает определенную защиту от него.

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ФОТО: РИА Новости
ТЕГИ:ЗдоровьеЭпидемияКоронавирус
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