Во Вьетнаме найдена новая разновидность коронавируса
Во Вьетнаме найден гибрид индийского и британского штаммов коронавируса, сообщает издание VnExpress со ссылкой на заявление министра здравоохранения страны Нгуен Тхань Лонга.
Новый штамм более заразен и легко передается. Как предполагается, именно его появление привело к скачку заболеваемости COVID-19 во Вьетнаме.
В настоящее время гражданам страны ввели более 1 млн доз вакцин от COVID-19.
Как стало известно ранее, вакцина американской компании Pfizer оказалась наименее эффективна против индийского штамма коронавируса, хотя и обеспечивает определенную защиту от него.
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