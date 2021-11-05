Во Вьетнаме 18 младенцев по ошибке привили от коронавируса

По данным ведомства, инцидент произошел 3 ноября в районном медицинском пункте. Вместо вакцины против инфекционных заболеваний младенцам ошибочно ввели препарат против коронавируса Pfizer для детей и подростков 12-17 лет.

Детей перевели в центральную больницу имени святого Павла, где их осмотрели специалисты Национального педиатрического госпиталя. Отмечается, что состояние получивших прививку малышей стабильное. Случаев анафилактического шока не зарегистрировано, однако у некоторых детей наблюдались повышение температуры и покраснения или припухлости в месте укола.

Минздрав Вьетнама поручил ханойскому департаменту здравоохранения изучить все обстоятельства инцидента и установить виновных.

