Во Вьетнаме 18 младенцев по ошибке привили от коронавируса

Прививки от коронавируса по ошибке сделали 18 детям в возрасте от двух до шести месяцев в районе Куок Оай во вьетнамском Ханое. Об этом сообщает портал VnExpress со ссылкой на городской департамент здравоохранения.

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По данным ведомства, инцидент произошел 3 ноября в районном медицинском пункте. Вместо вакцины против инфекционных заболеваний младенцам ошибочно ввели препарат против коронавируса Pfizer для детей и подростков 12-17 лет.

Детей перевели в центральную больницу имени святого Павла, где их осмотрели специалисты Национального педиатрического госпиталя. Отмечается, что состояние получивших прививку малышей стабильное. Случаев анафилактического шока не зарегистрировано, однако у некоторых детей наблюдались повышение температуры и покраснения или припухлости в месте укола.

Минздрав Вьетнама поручил ханойскому департаменту здравоохранения изучить все обстоятельства инцидента и установить виновных.

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ФОТО: pixabay.com
ТЕГИ:ВьетнамДетиВакцинацияКоронавирус
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