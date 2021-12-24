Во Вьетнам доставлена вакцина «Спутник Лайт»

Во Вьетнам спецкором МЧС доставлена партия вакцины «Спутник Лайт». Об этом сообщает ТАСС.

Общее число доз в партии - 100 тысяч. Вакцина поставлена в страну в рамках гуманитарной помощи.

В декабре стало известно, что Российский фонд прямых инвестиций (РФПИ), холдинг «Биннофарм групп» и вьетнамская компания T&T Group подписали трёхстороннее соглашение по проекту создания во Вьетнаме производства полного цикла вакцины «Спутник V».

Ранее президент России Владимир Путин на ежегодной большой пресс-конференции заявил, что необходимо взаимное признание вакцин между странами, в противном случае пандемию нельзя будет победить.

