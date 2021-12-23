Путин объяснил необходимость взаимного признания COVID-вакцин

Необходимо взаимное признание вакцин между странами, в противном случае пандемию нельзя будет победить. Об этом заявил президент России Владимир Путин на ежегодной большой пресс-конференции.

Глава государства отметил, что новые штаммы коронавируса появляются там, где есть проблемы с системой здравоохранения и низкий уровень иммунитета.

Владимир Путин также призвал россиян активнее прививаться для выработки коллективного иммунитета, который на сегодня составляет 54,9%. По словам президента, это пока слишком мало.

