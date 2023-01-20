Во Франции заявили о подготовке США к новой войне после Украины
Власти Соединенных Штатов готовят союзников для «театра» военных действий против КНР, сообщил обозреватель французского издания Boulevard Voltaire Фредерик Лассе.
По его словам, будет взята за образец военная подготовка Украины к конфронтации с Россией. Журналист оценил недавнее заявление генерал-лейтенанта Джеймса Бирмана из Корпуса морской пехоты США, который признал, что после 2014 года Вашингтон серьезно готовился к будущему противостоянию, обучая военных Украины и прорабатывая способы поддержки этой страны. «Мы называем это театром. И мы готовим театр военных действий в Японии, на Филиппинах, в других местах», — отметил высокопоставленный офицер.
Лассе считает, что теперь Вашингтон готовит «театр» войны с Китаем. «Ускоренное присоединение» Европейского союза к Североатлантическому альянсу стало заключительным актом в усилиях США по приведению союзников в соответствие с собственной стратегией безопасности, при этом недавнее совместное заявление ЕС-НАТО об укреплении партнерства и "прямо нацелено на Китай"», говорится в статье.
Ранее директор национальной разведки США Эврила Хейнс заявила, что если бы все ограничительные меры, которые западные страны ввели против России, были введены в отношении Китая, то Пекин пострадал бы сильнее. При этом сам Запад также был бы вынужден принести еще более серьезные жертвы, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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