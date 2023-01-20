Во Франции заявили о подготовке США к новой войне после Украины

По его словам, будет взята за образец военная подготовка Украины к конфронтации с Россией. Журналист оценил недавнее заявление генерал-лейтенанта Джеймса Бирмана из Корпуса морской пехоты США, который признал, что после 2014 года Вашингтон серьезно готовился к будущему противостоянию, обучая военных Украины и прорабатывая способы поддержки этой страны. «Мы называем это театром. И мы готовим театр военных действий в Японии, на Филиппинах, в других местах», — отметил высокопоставленный офицер.

Лассе считает, что теперь Вашингтон готовит «театр» войны с Китаем. «Ускоренное присоединение» Европейского союза к Североатлантическому альянсу стало заключительным актом в усилиях США по приведению союзников в соответствие с собственной стратегией безопасности, при этом недавнее совместное заявление ЕС-НАТО об укреплении партнерства и "прямо нацелено на Китай"», говорится в статье.

Ранее директор национальной разведки США Эврила Хейнс заявила, что если бы все ограничительные меры, которые западные страны ввели против России, были введены в отношении Китая, то Пекин пострадал бы сильнее. При этом сам Запад также был бы вынужден принести еще более серьезные жертвы, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

