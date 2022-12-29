Госдеп США одобрил продажу Тайваню противотанковых систем Volcano на $180 млн

Стоимость капремонта жилых домов в России предложили зафиксировать отдельно для каждого региона За декабрь стоимость электроэнергии для коммерческих потребителей в России выросла Трамп утверждает, что ФБР замалчивало нежелательную информацию о сыне нынешнего главы Белолго дома МЧС рекомендует покупать пиротехнику только в специализированных магазинах Российские учёные установили точное время прибытия Деда Мороза в каждый регион