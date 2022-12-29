Госдеп США одобрил продажу Тайваню противотанковых систем Volcano на $180 млн
Государственный департамент США одобрил возможную продажу Тайваню противотанковых систем Volcano. Об этом сообщает бюро внешнеполитического ведомства по военно-политическим вопросам.
«Госдепартамент одобрил запрос … на продажу Тайваню противотанковых систем Volcano, оцениваемых в 180 миллионов долларов», — приводит заявление РИА Новости.
Администрация президента США официально сообщила конгрессу о своем решении, пишет Газета.ру. Законодательный орган должен изучить контракт в течение 30 дней, дать разрешение или блокировать документ.
Между тем Тайвань продлил обязательную срочную военную службу до года, напоминает РИА ФАН. Решение было принято на фоне военных учений Китая вблизи острова.
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