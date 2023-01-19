США: санкции ударили бы по КНР сильнее, чем по России

Если бы все ограничительные меры, которые западные страны ввели против России, были введены в отношении Китая, то Пекин пострадал бы сильнее, сообщает «РЕН ТВ» со ссылкой на заявление директора национальной разведки США Эврилу Хейнс на Всемирном экономическом форуме в Давосе.

США в очередной раз расширили санкции в отношении России

По ее словам, при этом сам Запад также был бы вынужден принести еще более серьезные жертвы. «Если ввести значительные санкции в отношении Китая, то они, вероятно, окажут большее влияние на КНР из-за ее интеграции в мировую экономику. В то же время тем, кто вводил бы такие санкции, потребовалось бы большим пожертвовать», — отметила Хейнс.

Подчеркивается, что Китай наверняка наблюдает за политикой ограничительных мер Запада и извлекает из этого уроки. Не исключено, что Пекин, как и Россия, думает, как создать систему, позволяющую устойчиво противостоять санкциями.

Ранее в Японии отметили, что российская экономика выстояла перед лицом западных санкций, одной из причин устойчивости страны стал менталитет россиян. Об этом пишет Telegram-канал «Радиоточка НСН».

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