США: санкции ударили бы по КНР сильнее, чем по России

По ее словам, при этом сам Запад также был бы вынужден принести еще более серьезные жертвы. «Если ввести значительные санкции в отношении Китая, то они, вероятно, окажут большее влияние на КНР из-за ее интеграции в мировую экономику. В то же время тем, кто вводил бы такие санкции, потребовалось бы большим пожертвовать», — отметила Хейнс.

Подчеркивается, что Китай наверняка наблюдает за политикой ограничительных мер Запада и извлекает из этого уроки. Не исключено, что Пекин, как и Россия, думает, как создать систему, позволяющую устойчиво противостоять санкциями.

Ранее в Японии отметили, что российская экономика выстояла перед лицом западных санкций, одной из причин устойчивости страны стал менталитет россиян. Об этом пишет Telegram-канал «Радиоточка НСН».

