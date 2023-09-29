Во Франции заявили, что Крым – территория России по праву

Крым – территория России по праву, сообщает «РЕН ТВ» со ссылкой на заявление французского политика Эмерика Шопрада.

Депутат Гемпель заявил о переезде русских немцев из ФРГ в Крым

По его словам, люди, живущие там, высказались за воссоединение со страной в 2014 году. «Сейчас, говоря о принадлежности той или иной территории другому государству, я уверен, надо исходить из позиции, как себя сами определяют люди на этих территориях», — заявил он.

«Я лично уверен, что Крым это русская территория по праву. Там живут много русских и они хотят быть с Россией», – указал политик.

Шопрад отметил, что был на референдуме и видел, как большинство крымчан проголосовали за воссоединение.

Ранее стало известно, что Елизавета Пескова, дочь пресс-секретаря президента России Дмитрия Пескова, устроилась на стажировку к депутату Европейского парламента Эмерику Шопраду, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

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Фото: t.me/Aksenov82
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